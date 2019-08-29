رياضة | اليوم .. منتخب الطائرة يواجه المغرب على برونزية دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. منتخب الطائرة يواجه المغرب على برونزية دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخبنا الوطنى الأول للكرة الطائرة للرجال اليوم الخميس نظيره المغربى فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب الثامنة مساء بتوقيت القاهرة فى رابع مباريات منتخبنا فى دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، والفائز فى لقاء اليوم يحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، أما الخاسر فيحتل المركز الرابع فى الترتيب النهائى للمنافسات ، وكان منتخبنا قد حقق الفوز على الرأس الاخضر بثلاثة أشواط نظيفة فى أولى مبارياته بالدورة ، جاءت نتيجة الأشواط 25 / 19 ، 25 / 20 ، 25 / 17 ، بينما خسر مباراته الثاتية أمام الأسود الكاميرونية بنتيجة 3/0 جاءت نتيجة الأشواط متماثلة 25 / 21 و 25 / 21 و 25 / 21 ، وخسر مباراته الثالثة بنتيجة 3 / 0 أمام المنتخب الجزائرى ، ويسعى الجهاز الفنى للفوز فى لقاء اليوم لضمان الحصول على الميدالية البرونزية من المنتخب المغربى صاحب الأرض والجمهور ، حيث أن الفوز على منتخب الدولة المنظمة يضمن لمنتخبنا المركز الثالث بعد منتخبى الكاميرون والجزائر ، بعد أن اقترب المنتخب الكاميرونى بطل إفريقيا من المنافسة على الميدالية الذهبية والمركز الأول مع محاربى الصحراء الذى يحل فى المركز الثانى حتى الآن .

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة إن منتخبنا الوطنى الأول قدم مباراة قوية أمام منتخب الرأس الاخضر فى اللقاء الأول فى الدورة ، وتمكن من الفوز باللقاء بكل سهولة وارتياحية ، وارتفع مستواه أمام المنتخب الكاميرونى وكان أكثر من ندا لبطل إفريقيا ، وتحسن الأداء أمام المنتخب الجزائرى الذى فاز باللقاء بثلاثة أشواط نظيفة ، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يسعى للفوز على المغرب اليوم رغم صعوبة اللقاء ، ورغم عدم وجود أربعة لاعبين من القوام الأساسى للمنتخب ، وحل محلهم لاعبين صغار السن لإكسابهم مزيدا من الخبرات الدولية ، فى الوقت الذى يلعب المنتخب المغربى مكتمل الصفوف ولا ينقصه اى لاعب من عناصره الأساسية.



أضاف عبد الدايم أن منتخبنا ينقصه أربعة لاعبين من العناصر الاساسية بالفريق ، وهم احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ورشاد شبل ومحمد رضا بعد أن رأى الجهاز الفنى منحهم راحة سلبية مع التدريب الخفيف للاستفادة منهم فى البطولة الأفريقية التى تقام يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو الصيف المقبل ، وأيضا مشاركتهم فى بطولة العالم التى تقام باليابان خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل ، لافتا إلى أن الجهاز الفنى منح الفرصة لبعض اللاعبين من منتخب 23 عاما وقام بضمهم للمنتخب الأول وهم أحمد ضياء وعبد الرحمن سعودى وهشام يسرى من أجل إكسابهم مزيدا من الخبرات من خلال المشاركة فى منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب .



يمثل منتخبنا فى الدورة اللاعبين أحمد يوسف واحمد سعيد وأحمد ضياء وعمر تايسون ومصطفى ريشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وحسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى واحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والادارى والطبى ، أحمد عبد الدايم مديرا اداريا والهولندي جيدو مديرا فنيا وأحمد عاشور مدربا ورجب قطب محلل تقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعى .