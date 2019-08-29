رياضة | تعرف علي منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الافريقيه بالمغرب

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و يعقبها تلعب اللاعبه سلمي أحمد محمود في وزن 81 كيلو وآخر المنافسات سيلعب اللاعب محمد محمود سليم في وزن 96 كيلو

تشهد منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الافريقيه بالمغرب رقم «١٢» اليوم الخميس ، مشاركة بطلة العالم لرفع الأثقال وصاحبة برونزية الأولمبياد والحاصله على العديد من الألقاب القارية والدولية الرباعه ساره سمير في منافسات وزن 76 كيلو وتقام المباراة في الثانية عشر ظهرا.