رياضة | سارة سمير تحصد ذهبية الخطف لوزن ٧٦ كجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سارة سمير تحصد ذهبية الخطف لوزن ٧٦ كجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضافت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوجت الرباعة الأولمبية بذهبية منافسات الخطف في وزن ٧٦ كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط.

ورفعت الرباعة المصرية ثقلا وزنه ١٠٥ كجم لتنجح في حصد أول ذهبية وما تزال تنافس على ذهبيتي الكلين والمجموع.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في صالة النهضة بمدينة الرباط لدعم الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير.

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وحضر حطب لدعم سارة سمير ومنتخب رفع الأثقال الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية في الأيام الأخيرة.