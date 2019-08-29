رياضة | الزمالك يطلب نقل لقاء السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب نقل لقاء السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو نادي الزمالك في خوض مباراة السوبر أمام الأهلي الشهر المقبل على ستاد الدفاع الجوي بدلًا من برج العرب كما كان محدد من قبل.

وحدد مسئولو الزمالك ستاد القاهرة في المقام الأول لخوض اللقاء عليه وسط جودة الأرض والإصلاحات التي تمت قبل بطولة أمم إفريقيا لكن قرار غلق الملعب بشكل مؤقت حال دون ذلك، ليطلبوا خوض المواجهة على ستاد الدفاع الجوي باعتبار أنه يمتلك كل التجهيزات سواء من ناحية التنظيم أو جودة الملعب وإمكانية حضور الجماهير بشكل طبيعي لتصبح الكرة في ملعب اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم لحسم القرار النهائي.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي منتصف سبتمبر المقبل في بطولة كأس السوبر مع إمكانية تأجيل اللقاء بسبب ظروف لقاءات دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا للقطبين.

وتغلب الزمالك بالأمس على مصر للمقاصة بنتيجة 1-0 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، والتأهل للدور قبل النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل.

ويرغب مسئولو الزمالك إقامة اللقاء بحضور جماهيري كبير والسماح بامتلاء الملعب عن آخره بدلًا من اقتصار الحضور على 150 فرد أو أقل كما كان يحدث في المواجهات الأخيرة، ويروا أن خوض اللقاءات بدون جمهور سيؤثر بشكل كبير على الناحية التسويقية.

وترددت أنباء في وقت سابق عن خوض اللقاء خارج مصر لكن ضغط اللقاءات وعدم تحديد دولة بشكل نهائي حتى الآن يجعل اللقاء قريب من خوضه في مصر على ستاد برج العرب بالإسكندرية والذي احتضن كل لقاءات القطبين في السنوات الماضية بدون حضور جماهير. Advertisements

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في الموسم الماضي بالتعادل السلبي، في الوقت الذي تمكن الأهلي من الفوز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف عن طريق التونسي علي معلول نجم الفريق.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد كشف عن موعد لقائي الدور قبل النهائي لكأس مصر، والشروط الخاصة بإقامة اللقائين، وفقًا للائحة البطولة.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي أن لقاء الزمالك والاتحاد السكندري سيقام الأحد 1 سبتمبر، في تمام الثامنة مساء، بستاد الإسماعيلية، بينما يقام لقاء الفائز من مواجهة بيراميدز مع حرس الحدود أمام بتروجت، يوم الإثنين 2 سبتمبر، تمام التاسعة مساءً.

وأشار البيان إلى أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين لمدة نصف ساعة، وفي حالة استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

كما أشار اتحاد الكرة إلى أن الأندية المذكورة أولًا" الزمالك والفائز من بيراميدز والحرس"، سيكونا أصحاب الأرض، وبالتالي سيرتديا الزي التقليدي لهما، على أن يرتدي الضيوف زيًا مخالفًا بالكامل، كما يوفر أصحاب الأرض كرات اللقاء.