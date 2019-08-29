رياضة | حطب يساند سارة سمير في منافسات رفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حطب يساند سارة سمير في منافسات رفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في صالة النهضة بمدينة الرباط لدعم الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير.
وحضر حطب لدعم سارة سمير ومنتخب رفع الأثقال الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية في الأيام الأخيرة.
وتسعى مصر لكتابة التاريخ من جديد والتتويج بلقب الدورة الأفريقية في عام ٢٠١٥ ببرازافيل.
احتفلت بعثة بالرباعة أضافت المتألقة رانيا محمود التي نجحت في الحصول على ثلاث ذهبيات في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية رقم ١٢ والمقامة حاليا في المغرب.
حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريم اللاعبة والمنافسات الاولمبية.
وتوجت الرباعة المصرية صاحبة ال١٨ عاما بميداليات الخطف والكلين والمجموع، حيث رفعت ثقلا وزنه ١٢٥ كجم في الكلين وبمجموع ٢٢٤ كجم وو في منافسات الخطف لوزن ٧١ كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه ٩٩ كجم وببراعة شديدة لتهدي البعثة ثلاث ميداليات.
واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 143 ميدالية بينهم 41 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.
جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.