رياضة | حطب يساند سارة سمير في منافسات رفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حطب يساند سارة سمير في منافسات رفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على التواجد في صالة النهضة بمدينة الرباط لدعم الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير.

وحضر حطب لدعم سارة سمير ومنتخب رفع الأثقال الذي حقق العديد من الميداليات الذهبية في الأيام الأخيرة.

وتسعى مصر لكتابة التاريخ من جديد والتتويج بلقب الدورة الأفريقية في عام ٢٠١٥ ببرازافيل.

احتفلت بعثة بالرباعة أضافت المتألقة رانيا محمود التي نجحت في الحصول على ثلاث ذهبيات في منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية رقم ١٢ والمقامة حاليا في المغرب.

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حضر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريم اللاعبة والمنافسات الاولمبية.