رياضة | تحديد موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو النادي الأهلي عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من البطولة الإفريقية بعدما تغلب على نظيره إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأعلن نادي كانو سبورت الغيني يوم 14 من سبتمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام الأهلي.

ويخوض الأهلي تدريباته يوميًا على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار التحضير لمباراة كانو سبورت الغيني.

ويقود محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر مران الفريق الأحمر لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للمقال مارتن لاسارتي.

وأقال الأهلي مارتن لاسارتي عقب الخسارة من فريق بيراميدز بهدف نظيف، ليودع بطولة كأس مصر.