اونلاين | رابط beIN SPORT مشاهدة قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بث مباشر LIVERPOOL تابع لايف قرعة ريال مدريد وبرشلون

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تُقام اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والسادسة مساءً بتوقيت مصر قرعة دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

موعد القرعة حسب جميع البلدان العربية :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

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5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الفرق المتأهلة :معلومات على القرعة

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و”يوروبا ليغ” تشيلسي الإنكليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفاً: مانشستر سيتي (إنكلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

الأندية الأخرى المتأهلة (ترتيبها بحسب تصنيف الاتحاد القاري): ريال مدريد الإسباني – أتلتيكو مدريد الإٍسباني – بوروسيا دورتموند الألماني – نابولي الإيطالي – شاختار دونييتسك الأوكراني – توتنهام هوتسبير الإنكليزي – بنفيكا البرتغالي – ليون الفرنسي – باير ليفركوزن الألماني – سالزبورغ النمساوي – أولمبياكوس اليوناني – فالنسيا الإسباني – إنتر ميلان الإيطالي – دينامو زغرب الكرواتي – لوكوموتيف موسكو الروسي – غنك البلجيكي – غلطة سراي التركي – لايبزيغ الألماني – ريد ستار بلغراد الصربي – أتالانتا برغامو الإيطالي – ليل الفرنسي – أبويل نيقوسيا القبرصي أو أياكس أمستردام الهولندي – لينتس النمساوي أو كلوب بروج البلجيكي – كلوج الروماني أو سلافيا براغ التشيكي.