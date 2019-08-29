ياسر القحطاني في «موسم السودة» مرتديا “الجنبية” ولاعبًا “الخطوة”

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365:

تواجد قائد الهلال السابق ياسر القحطاني في موسم السودة بمنطقة عسير، وذلك في جولة سياحية قام بها لموسم السودة السياحي.

واستعرض القحطاني، عبر “سناب شات”، عدة صور ومقاطع للزيارة، إذ ارتدى الخنجر العربي “الجنبية”، وأدى لعبة الخطوة الجنوبية برفقة أحد الفرق.

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من جانبهم، عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بزيارة النجم ياسر القحطاني لمنطقة عسير، ونقل التراث القديم للمنطقة الجنوبية، خصوصا وأن ياسر القحطاني يعد أحد أبناء منطقة أبها.

وتعد الزيارة ليست الأولى لياسر القحطاني، فكثير ما أتى لمنطقة أبها، وتسلم في عام 1428 هجرية من أمير منطقة عسير السابق فيصل بن خالد آل سعود جائزة المفتاحة للرواد في المجال الرياضي، بحسب استفتاء رشحه لنيلها.

يذكر أن ياسر القحطاني قائد الهلال السابق أعلن اعتزاله في 13 أبريل 2018، في مقطع عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تاركًا قميص الهلال وشارة القيادة، ليعلن بذلك نهاية مسيرتك الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات مع الهلال.