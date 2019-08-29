النصر يزاحم الأهلي على ضم يوسف بلايلي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن مزاحمة نادي النصر نظيره الأهلي، لضم الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع الترجي وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث يبحث النادي عن صانع ألعاب متميز.

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وطالب الترجي، بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، الحصول على ثلاثة ملايين يورو (نحو 12 مليونا و500 ألف ريال) لبيع العقد، فضلا عن الاحتفاظ باللاعب إلى نهاية العام لإشراكه في كأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة “الرياضية”، دخل نادي النصر المنافسة للحصول على خدمات اللاعب.

وتحسبا لفشل المفاوضات مع بلايلي؛ فتح الأهلي خطا للمفاوضات مع لاعبين آخرين، هما الأوروجوياني جاستون راميريز لاعب سامبدوريا الإيطالي، والبيروفي كريستيان كويفا لاعب سانتوس البرازيلي، وكلاهما دوليان.

يشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية السعودية تغلق بعد غد السبت.