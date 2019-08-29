الآن.. كل ما تريد معرفته عن إجراءات قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 | الموعد والبث المباشر

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الخميس 29 أغسطس 2019

يقدم موقع الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس 29-8-2019 بداية من الموعد مرورا بالفرق المشاركة بعد انتهاء الدور التمهيدي، والقنوات الناقلة والمجموعات التي ستندرج تحتها تقسيمات الفرق وهي اربع مستويات نتناولها في التقرير التالي، بجانب عرض البث المباشر لقرعة دوري أبطال أوروبا 2019.



وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم في بإمارة "موناكو" الفرنسية، وسط توقعات بوقوع ليفربول فى "مجموعة الموت"، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت المملكة.

نعرف مسبقاً بأن أندية برشلونة، مانشستر سيتي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، زينيت ستتواجد في التصنيف الأول بالإضافة إلى بطل النسخة الحالية ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020:

ما هي طريقة إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا؟

يتم سحب الفرق من كل وعاء وتوضع في مجموعات من أ إلى د.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تشكيل مجموعة من نفس الاتحاد الإقليمي، وهذا هو السبب لتواجد برشلونة في التصنيف الأول الي ستوضع أنديته في الوعاء الأول، وتواجد ريال مدريد في التصنيف الثاني الذي ستوضع أنديته في الوعاء الثاني.

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سيتم تأكيد إجراء السحب الدقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة اقدم قبل الحفل مباشرةً.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ يمكن مشاهدة قرعة المجموعات في دوري أبطال أوروبا مباشرة على موقع الأتحاد الأوروبي، والذي يمكن الوصول إليه في جميع أنحاء العالم من خلال النقر هنا . مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لقرعة دوري الأبطال، ومن المقرر إذاعة المباراة على القناة الإخبارية.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا: الحدث القنوات الناقلة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا beIN SPORTS NEWS يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل.

متابعة قرعة دوري أبطال أوروبا عن طريق الإنترنت:

الحدث التغطية المباشرة عبر جول

قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا لمتابعة القرعة مباشرةً ولحظة بلحظة متى سيبدأ دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20؟

قد يكون من المفاجئ للبعض معرفة أن النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا 2019-20 ستنطلق بعد أقل من شهر على نهاية البطولة الحالية، وذلك عن طريق الأدوار التمهيدية والتي سيتحدد من خلالها تحديد هوية المقاعد المتبقية في دور المجموعات.

بالطبع لن تشارك الأندية الكبيرة في هذا الدور لأن رحلتها ستبدأ من مرحلة المجموعات، على أن يتم إجراء قرعة الأدوار التمهيدية يوم 11 يونيو المقبل قبل أن تبدأ مباريات هذا الدور في 25 من نفس الشهر.