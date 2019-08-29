لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الألماني تسقط دعواها ضد رئيس نادي شالكه

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الخميس 29 أغسطس 2019
لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الألماني
لن تقوم لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الألماني لكرة القدم بمتابعة قضية كليمينس تونيس رئيس نادي شالكه، الذي أطلق تصريحات، تم تفسيرها على نطاق واسع أنها نصرية، في وقت سابق هذا الشهر.
تم الإعلان عن هذا الأمر من قبل اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، رغم أنها عبرت عن رفضها لهذه التصريحات التي اعتبرتها عنصرية.
وبينما انتهكت تصريحات تونيس قوانين الاتحاد الألماني، فإن الإجراءات لم تفتح خاصة وأنه استطاع أن يقنع الجميع بانه ليس عنصريا خلال جلسة الاستماع والتحقيق معه، وفقا لما ذكرته اللجنة.
وتحدث تونيس مع اللجنة عبر الهاتف يوم 15 آب/أغسطس فيما تم وصفه بأنه " حوار واضح ومفتوح".
ونقلت صحيفة "نيو فيستفايليشه" عن تونيس 63/ عاما/ قوله: "بدلا من زيادة الضرائب، يتعين علينا أن نمول 20 محطة توليد كهرباء في افريقيا كل عام، ومن ثم سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وانجاب الأطفال، في الظلام".
وبعدها قدم رجل الأعمال تونيس/ 63 عاما/ اعتذارا على الموقع الإلكتروني الرسمي لشالكه ووافق على عقوبة تخليه عن القيام بمهام منصبه كرئيس للنادي لمدة ثلاثة أشهر.
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