بالصور.. جماهير النجم الأحمر تستفز الكرواتيين بدبابة عسكرية

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الخميس 29 أغسطس 2019

إستعرضت يوم أمس جماهير نادي ​النجم الأحمر الصربي​ خارج ملعب الفريق دبابة عسكرية قبل مواجهة ​يونغ بويز السويسري​ في تصفيات ​دوري أبطال أوروبا​.



وتعود الدبابة من طراز تي-55 بحسب شبكة سبورت ميديا سيت لفترة الاتحاد السوفيتي السابق وهي واحدة من ألف دبابة خدمت لعقود في الجيش اليوغوسلافي السابق.

ونفى مشجعو رد ستار أن يكون وضع الدبابة أمام الملعب تصرفا استفزازيا، وقام العشرات منهم بالتقاط الصور بجوارها، لكن الشبكة أشارت إلى أن الرأي العام الرياضي في كرواتيا إعتبرها رسالة مسيئة للكرواتيين، حيث تم إستخدام هذا النوع من الدبابات من قبل الصرب خلال فترة التسعينات للهجوم على منطقة فوكوفار في بداية حرب الإستقلال الكرواتية.

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