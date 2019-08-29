لوف يستدعي فالدشميدت للمرة الأولى للمنتخب الألماني

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب وكالات

حصل لوكا فالدشميدت مهاجم فريق فرايبورج الألماني لكرة القدم على مكافأة بعد أدائه القوي مع فريقه مع بداية الموسم، حيث تم استعدائه للانضمام للمنتخب الألماني الذي يستعد لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020) الشهر المقبل.



واختار يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني فالدشميت 23/ عاما/ للمرة الأولى في القائمة التي تضم 22 لاعبا التي أعلنت اليوم الخميس بعدما استطاع اللاعب أن يحصل على لقب الهداف في بطولة أوروبا تحت 21 عاما التي أقيمت هذا الصيف.

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وتم استدعاء إيمري تشان، لاعب يوفنتوس، مرة أخرى بعد ما يقرب من عام عن ابتعاده، كما ضمت القائمة أيضا توني كروس، لاعب ريال مدريد، ومارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.

ويستضيف منتخب ألمانيا نظيره الهولندي في هامبورج يوم 6 أيلول/سبتمبر المقبل، ثم يواجه إيرلندا الشمالية، متصدر المجموعة الثالثة، بعدها بثلاثة أيام في بلفاست.

وتقام نهائيات بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 مدينة عبر القارة، وتنطلق يوم 12 حزيران/يونيو في روما وتنتهي بالمباراة النهائية يوم 12 تموز/يوليو في ملعب ويمبلي بلندن.