ساري يتطلع إلى ظهوره الأول مع يوفنتوس بعد التعافي من المرض

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

سيحاول ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس، الذي يواصل التعافي من التهاب رئوي، مقاومة الآلام ليقود الفريق للمرة الأولى حين يواجه ناديه السابق نابولي في قمة مبكرة بدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم بعد غد السبت.



ونشرت وسائل اعلام ايطالية صورا للمدرب البالغ عمره 60 عاما في ملعب التدريب، وربما كان يدخن السجائر مجددا، أثناء تعافيه من المرض الذي أبعده عن قيادة الفريق في وقت سابق هذا الشهر.

وغاب ساري عن الجولة الافتتاحية للدوري أمام بارما الأسبوع الماضي لكنه كان على تواصل مستمر مع اللاعبين وذكرت تقارير أنه تابع المران خلف الخطوط أمس الأربعاء.

ونشرت صحيفة كوريري ديلا سيرا صورة لمشجع شاب يقف بجوار ساري الذي أمسك بعلبة سجائر في يده وهو ما جعل إدارة يوفنتوس "محبطة" كما ذكرت وكالة الأنباء الايطالية.

وأعلن يوفنتوس يوم 21 أغسطس آب الجاري أن ساري يعاني من التهاب رئوي وسيغيب عن أول مباراتين في الدوري هذا الموسم وتشمل مواجهة نابولي.

لكن أبرز وسائل الاعلام الايطالية ذكرت أن المدرب المعروف بالتدخين بشراهة سيخضع لفحص طبي غدا الجمعة وربما يحصل على إذن لقيادة الفريق في المباراة.

وقد تكون هذه بداية مفعمة بالعواطف لساري الذي حول نابولي خلال ثلاثة مواسم إلى فريق جذاب وأكبر مصدر تهديد لهيمنة يوفنتوس في الدوري خلال التتويج بثمانية ألقاب متتالية.

Advertisements

واحتل نابولي الوصافة خلف يوفنتوس ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم وأصبحت مواجهتهما قمة من العيار الثقيل تجسد التنافس بين الشمال والجنوب في ايطاليا.

وفي آخر زيارة لساري إلى معقل يوفنتوس في أبريل نيسان العام الماضي حقق نابولي مفاجأة بالفوز 1-صفر مما أحيى الصراع على اللقب رغم أن يوفنتوس حسمه في النهاية.

وكان تعيينه في يونيو حزيران الماضي، بعد عام واحد في تشيلسي، مفاجأة لأنه ليس من نوعية المدربين المعتادة في يوفنتوس من أصحاب الأسلوب المتحفظ.

وفاز الفريقان في أول جولة بالموسم حيث تفوق يوفنتوس 1-صفر على بارما خارج ملعبه بينما حول نابولي، الذي يقوده المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا، تأخره إلى فوز 4-3 على فيورنتينا.

وقال حارس يوفنتوس فويتشيخ شتيسني إنه لاحظ الاختلاف بالفعل مع ساري.

وأوضح اللاعب البولندي "نابولي كان قويا جدا مع ساري والآن هو معنا وأرى الآن كيف يعمل بجدية مع الأندية.

"اندهشت من التأثير الذي تركه في الفريق. نحن نعمل بجد وقوة وغير أسلوب لعبنا بشكل رائع".

وأضاف "أرى مستقبلا مبهرا ليوفنتوس مع ساري.

"إنه يتعامل بشكل أكبر مع الكرة وطريقته في الدفاع مختلفة إذ نتقدم للأمام في الدفاع ونضغط على المنافسين".