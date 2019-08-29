سولسكاير ينتظر الصيف المقبل لضم نجم دورتموند

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

ينتظر مانشستر يونايتد الانتقالات الصيفية المقبلة لضم موهبة بروسيا دورتموند الالماني، والاستعانة به.



فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، يرحب بالانتظار حتى الصيف المقبل، للحصول على توقيع الدولي الإنجليزي، جادون سانشو.

وحصل سولسكاير على وعود من إدارة مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع عدد من اللاعبين، من أجل تحسين قائمة الفريق.

Advertisements

وحاول سولسكاير التعاقد مع سانشو البالغ من العمر 19 عامًا، هذا الصيف، إلا أن دورتموند رفض التفريط في خدمات اللاعب، الذي سجل 13 هدفًا وصنع 19، في الموسم الماضي.

ورغم تجديد سانشو لتعاقده مؤخرًا مع دورتموند، إلا أن ذلك لن يمنع مانشستر من محاولة ضمه، الصيف المقبل.

ويحصل سانشو مع دورتموند حاليًا، على أجر أسبوعي يصل إلى 190 ألف جنيه إسترليني، ومن المنتظر ألا يقل ثمنه عن 100 مليون إسترليني، خاصةً إذا شارك مع منتخب إنجلترا في يورو 2020.

ولا يرغب اليونايتد في التعاقد مع لاعبين كحلول طارئة، مثل المهاجم الإسباني فرناندو يورينتي، وفقًا للصحيفة الإنجليزية.