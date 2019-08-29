مفاجأة بشأن دوري أبطال أوروبا قبل إجراء القرعة

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الخميس 29 أغسطس 2019

فاجئ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الجميع بقرار صدر صباح اليوم بشأن الاقتراح المثيرة للجدل، قبل نهاية العام المقبل لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن هذه المسألة لن يتم حسمها قبل بطولة (يورو 2020).

وكان اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا)، يرغبان في حسم مصير هيكلة دوري أبطال أوروبا، للفترة ما بين 2024 و2026، خلال العام الحالي.

وكان أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، قد اقترح في وقت سابق مضاعفة حجم مجموعات دوري أبطال أوروبا، بحيث تكون هناك 4 مجموعات، كل منها تضم 8 أندية، لضمان عودة أغلبية الأندية بشكل تلقائي في الموسم المقبل.

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لكن هذا الاقتراح لاقى انتقادات واسعة من الأندية والاتحادات.

وستشهد الخطط الموضوعة من قبل أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، نظام صعود وهبوط في ثلاث مستويات بدوري أبطال أوروبا، بداية من 2024.

كما أن ذلك سيعني إقامة عدد أكبر من المباريات، إذا أقيمت البطولة من أربع مجموعات مكونة من 8 فرق.

وسيحصل 24 فريقا من أصل 32 فريقا على التأهل المباشر، في الموسم التالي، بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات المحلية، بينما طرحت فكرة إقامة المباريات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع.

وألغى ألكسندر سيفرين، رئيس اليويفا، اجتماعه مع أنييلي ولارس كريستر أولسون، رئيس رابطة الدوريات الأوروبية، الذي كان مقررا له 11 أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد لاحق للاجتماع، عندما تكون الفرصة سانحة "لإجراء مباحثات بناءة بين جميع الأطراف".