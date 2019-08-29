دورتموند يسعى لمواصلة الانتصارات في البوندسليجا وبايرن يواصل مطاردته

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الخميس 29 أغسطس 2019

يحل فريق بوروسيا دورتموند المتصدر ضيفا على فريق يونيون برلين بعد غد السبت في الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بحثا عن تحقيق انتصاره الثالث على التوالي هذا الموسم.



ويعد بوروسيا دورتموند واحدا من خمسة فرق استطاعت أن تحقق الفوز في أول جولتين بالدوري.

ويستضيف حامل اللقب بايرن ميونخ، صاحب المركز السادس، فريق ماينز في ذات اليوم.

في الوقت نفسه تأمل فرق لايبزج وباير ليفركوزن وفولفسبورج وفرايبورج أن يواصلوا انتصاراتهم التي تحققت في أول جولتين.

وتغلب دورتموند على أوجسبورج 5 / 1 في المباراة الافتتاحية للموسم واستطاع أن يقلب تأخره أمام كولون إلى فوز 3 / 1 في الجولة الماضية.

وقال جوليان براندت الذي شارك في المباراة الأخيرة كبديل وكان له دورا كبيرا في قلب نتيجة المباراة :"انتصارات مثل هذه تجعل الفريق في شكل جيد".

من جانبه حذر قائد الفريق ماركو ريوس قائلا :"مازلنا بعيدين عن الوصول للإمكانات الحقيقية التي يتمتع بها هذا الفريق"، ولكنه أكد " البداية جيدة".

ويغيب ثورجان هازارد بسبب إصابة في الفخذ، بينما سيفقد يونيون برلين خدمات كيفين شلوتيربيك الذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة التي تعادل فيها مع أوجسبورج.

هذه المباراة منحت يونيون برلين أول نقطة له في تاريخه بالبوندسليجا، حيث خسر في مباراته الأولى أمام لايبزج برباعية نظيفة، ويتطلع فريق يونيون برلين للتحسن أمام جماهيره.

وسيكون نيفين سوبتويتش على موعد مع مواجهة فريقه القديم دورتموند، الذي فاز معه بلقبين للدوري ولقب لكأس ألمانيا.

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وألقى بايرن ميونخ تعادله في مباراته الافتتاحية أمام هيرتا برلين خلفه وذلك بعد أن حقق فوزا كبيرا على شالكه بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ويتوقع أن تكون مباراة ماينز سهلة.

ومن الممكن أن يخوض فيليب كوتينيو وإيفان بريسيتش أول مباراة لهما على ملعب بايرن ميونخ، الذي يدربه نيكو كوفاتش.

ومن الممكن أن يعود جيروم بواتينج لصفوف الفريق لاسيما وأنه يتعافى من المرض.كل أهداف بايرن ميونخ الخمسة التي سجلت حتى الآن في الدوري جاءت من البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال ليفاندوفسكي :"بإمكان لاعب أن يفوز بمباراة بمفرده، ولكننا نفوز بالألقاب كفريق. أحاول دائما التسجيل، بغض النظر عن المنافس".

وأضاف :"البوندسليجا ليس دوري سهل، يجب أن نزيد من سرعتنا البدنية، وأن نكون دائما مستعدين".

وفشل ماينز في الحصول على أي نقطة حتى الآن حيث خسر أمام فرايبورج ثم بوروسيا مونشنجلادباخ رغم تقدمه في النتيجة. كما ودع الفريق بطولة كأس ألمانيا من فريق كايزرسلاوترن.

وقال ساندرو شوارز مدرب الفريق :"الآن، يبدو أننا عندما نقع في الأخطاء يتم معاقبتنا بشكل فوري عليها".

ويأمل الفريق أن يحصل على دعم كبير بعودة المهاجم آدم شالاي، الذي انضم للفريق قادما من هوفنهايم يوم الأربعاء الماضي.

وبإمكان لايبزج أن يتصدر جدول الترتيب من خلال تفادي الهزيمة عندما يفتتح مباريات هذه الجولة بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الجمعة.

ويواجه ليفركوزن معركة صعبة لمواصلة الانتصارات، عندما يستضيف هوفنهايم بعد غد السبت، ولكن فولفسبورج ربما يحقق فوزا جديدا عندما يواجه بادربورن، الذي لم يحصد أي نقطة حتى الآن.

ويلتقي فرايبورج مع كولون، الذي يبحث عن أول نقطة له هذا الموسم، بينما شالكة، الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف، يحاول أن يكسر هذا الأمر عندما يواجه هيرتا برلين.

وفي المباريات التي تقام يوم الأحد، سيلتقي فيردر بريمن مع أوجسبورج، وآينتراخت فرانكفورت مع فورتونا دوسلدورف.