نهائي مبكر للدوري الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

يوفنتوس ونابولي

يشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم نهائي مبكر يوم السبت عبر لقاء القمة الذي يجمع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية مع منافسه الرئيسي نابولي في المرحلة الثانية للمسابقة التي تشهد محاولات مستميتة من إنتر ميلان للمنافسة بقوة على اللقب.



واستهل نابولي مسيرته في الموسم الحالي بفوز مثير على مضيفه فيورنتينا 4 3/ في الوقت الذي فاز فيها يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري على مضيفه بارما بهدف دون رد.. يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه إنتر ميلان بقيادة مدربه انطونيو كونتي وفي حضور مهاجمه البلجيكي الجديد روميليو لوكاكو مشواره باكتساح ليتشي برباعية نظيفة.

ويسعى ساري الذي تعرض مؤخرا للإصابة بالتهاب رئوي، لتحقيق الفوز في مواجهة فريقه السابق نابولي الذي يلعب للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة كارلو انشيلوتي.

وكان ساري هو أخر من نجح في تحقيق الفوز على ملعب يوفنتوس في موسم 2017 2018/ عندما تنافس نابولي على اللقب مع السيدة العجوز حتى الرمق مع الأخير من الموسم ولكن يوفنتوس حسم حينها اللقب السابع على التوالي ثم توج في الموسم الماضي بلقبه المحلي الثامن على التوالي.

ولقن ساري حينذاك فريق يوفنتوس الهزيمة الخامسة فقط خلال 152 مباراة على ملعبه.

وقال فوسيتش تشيزني حارس يوفنتوس "لدينا مباراتين أمام نابولي هذا الموسم، لا يهم إذا كان ذلك في الجولة الثانية أو العاشرة".

وأضاف "علينا أن نحقق الفوز لأنها إحدى المباريات المصيرية".

وأشار "في السنوات الأخيرة كان نابولي بحق منافسا قويا ولا نطيق الانتظار من أجل الذهاب إلى الملعب وخوض اللقاء".

Advertisements

ويتطلع المكسيكي هيرفينج لوزانو المنضم حديثا لنابولي قادما من ايندهوفن الهولندي لهذه المباراة بفارغ الصبر أيضا.

وقال لوزانو "أدرك تماما مدى قوة يوفنتوس، أدرك تماما مدى أهمية المواجهة أمامهم، لا أعرف ما إذا كنت سأشارك ، أتمنى المشاركة ولكن هذا يرجع للمدرب، أنا جاهز لأي قرار".

ويتنافس لوزانو مع المهاجمين درايس ميرتينز وخوزيه كاييخون على المشاركة في التشكيل الأساسي لنابولي.

كما يضم خط هجوم نابولي أيضا القائد لورينزو إنسيني واراكايوس ميليك.

على الجانب الأخر يخوض إنتر ميلان مواجهة سهلة نسبيا أمام مضيفه كالياري يوم الأحد.

ويسعى كونتي الذي صعد لمنصة التتويج مع يوفنتوس وتشيلسي للسير على نفس النهج مع إنتر ميلان.

وتعاقد إنتر ميلان مع المدافع الإيطالي الدولي كريستيانو بيراجي كما أن صانع اللعب التشيلي الدولي اليكسيس سانشيز بات على أعتاب الانتقال للفريق في غضون ساعات ليلحق بزميله السابق في مانشستر يونايتد لوكاكو الذي سجل هدفا في ظهوره الأول مع إنتر في مواجهة ليتشي.

وفي مباراة أخرى الأحد يلتقي لاتسيو مع روما في مواجهة ديربي.

وتنطلق الجولة الثانية للدوري الإيطالي غدا الجمعة بمباراة بولونيا مع سبال.

ويلتقي ميلان مع بريشيا الصاعد حديثا يوم السبت.

وفي باقي مباريات الأحد يلتقي اتلانتا مع تورينو واودينيزي مع بارما وليتشي مع فيرونا وجنوه مع فيورنتينا وساسولو مع سامبدوريا.