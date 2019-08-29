النصر السعودي يزاحم الأهلي على ضم يوسف بلايلي

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الخميس 29 أغسطس 2019
كشفت تقارير صحفية عن مزاحمة نادي النصر السعودي لكرة القدم لنظيره الأهلي، لضم الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي.
ودخل الأهلي في مفاوضات مع الترجي وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث يبحث النادي عن صانع ألعاب متميز.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس، فإن الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، طلب الحصول على ثلاثة ملايين يورو (نحو 12 مليونا و500 ألف ريال) لبيع العقد، فضلا عن الاحتفاظ باللاعب إلى نهاية العام لإشراكه في كأس العالم للأندية.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن النصر هو الآخر ينافس الأهلي على اللاعب، وإن النادي الأهلي فتح خطا للمفاوضات مع لاعبين آخرين تحسبا لفشل المفاوضات مع بلايلي.
وذكرت الصحيفة إن اللاعبين الآخرين مع بلايلي، هما الأوروجوياني جاستون راميريز، لاعب سامبدوريا الإيطالي، والبيروفي كريستيان كويفا، لاعب سانتوس البرازيلي، وكلاهما دوليان.
يشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية السعودية تغلق بعد غد السبت.
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