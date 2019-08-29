شكرا لقرائتكم الألعاب النارية تقتل شاباً سورياً في مباراة كرة قدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب | منذ 56 دقيقة في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 15:24

لقي الشاب عبدالحليم حوا (28 عاما) مصرعه بسهم ناري في المباراة الودية التي جمعت قطبي مدينة اللاذقية حطين وتشرين التي جرت الثلثاء في اللاذقية ضمن دورة تشرين الودية لكرة القدم التي تقام سنويا.



وتعرض الشاب، وهو مشجع لفريق حطين، لشمروخ ناري اخترق رئته اليمنى وأجريت له عدة جراحات، لكنه توفي صباح الخميس وسط سخط كبير في الشارع الرياضي السوري الذي طالب بمنع الألعاب النارية في الملاعب.

وكانت المباراة وهي في الدور نصف النهائي للدورة الودية انتهت بفوز حطين بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 ليصل حطين إلى المباراة النهائية التي ستجمعه مع الوحدة الدمشقي وسط مطالبة الكثيرين بإلغاء المباراة المقررة الخميس حدادا على روح المشجع الحطيني.