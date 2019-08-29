شكرا لقرائتكم كيف تأهل الزمالك لنصف نهائى الكأس فى المواسم السبعة الأخيرة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكرة، عن موعد إقامة مباراة نصف نهائى كأس مصر بين الزمالك والاتحاد السكندرى، يوم 1 سبتمبر المقبل، على استاد الإسماعيلية.

ونجح فريق الزمالك فى التأهل إلى قبل نهائى بطولة كأس مصر للمرة السابعة على التوالى، بعدما هزم المقاصة بهدف نظيف اليوم سجله عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية.

ويستعرض الخليج 365 بالأرقام كيف تأهل الزمالك إلى قبل نهائى الكأس فى المواسم السبعة الأخيرة:



1- "2013" على حساب الإنتاج الحربى بثلاثية نظيفة، ونجح الفريق فى الفوز باللقب.

2- "2014" على حساب حرس الحدود بهدف مصطفى فتحى، وحافظ الفريق على لقبه.

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3- "2015" على حساب الاتحاد السكندرى بضربات الجزاء "4-2"، نجح فى الفوز باللقب الثالث على التوالى.

4- "2016" على حساب الاتحاد السكندرى مجددا بهدفين مقابل هدف، توج باللقب للمرة الرابعة على التوالى.

5- "2017" على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وتوقف مشوار الفريق فى ربع النهائى.

6- "2018" على حساب الإنتاج الحربى بثلاثية مقابل هدف، وتوج باللقب.

7- "2019" على حساب المقاصة بهدف نظيف، ليلتقى الاتحاد السكندرى فى قبل النهائى.