شكرا لقرائتكم محمد الحنفى يدير مباراة بيراميدز وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر التى ستقام غدا الجمعة. ويعاون الحنفى كل من سامى هلهل وهانى خيرى، ووليد عبد الرازق حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدى ومحمد يوسف حكما خامسا. يذكر أن الفائز من بيراميدز والحرس سيواجه بتروجت فى قبل النهائى يوم 2 سبتمبر المقبل باستاد بتروسبورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحنفى يدير مباراة بيراميدز وحرس الحدود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.