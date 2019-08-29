ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد بعد حصد ذهبية الألعاب الإفريقية...

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جدة - عمرو شويل توجت ميار شريف بالميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. نجحت ميار شريف في الفوز في المباراة النهائية لفردي السيدات اليوم على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت في الفوز 2-0. بهذه النتيجة تتأهل ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. Advertisements وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة من حيث عدد الميداليات، حيث استطاعت تحقيق 179 ميدالية متنوعة مقسمة الى 79 ذهبية ، و74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية . وبعد ذهبية ميار أصبح رصيد البعثة المصرية 180 ميدالية منهم 80 ذهبية . وتٌعد ميار شريف أول لاعبة تنس مصرية تتأهل إلى الأوليمبياد فى تاريخ اللعبة.

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