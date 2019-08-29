شكرا لقرائتكم منتخب الريشة الطائرة يتوج بذهبية "زوجي" الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أضاف منتخب الريشة الطائرة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وتوج منتخب زوجي السيدات الذي يضم هادية حسني السعيد وضحى هاني بذهبية الزوجي في الدورة. Advertisements كان منتخب الريشة المختلط توج بالميدالية البرونزية في وقت سابق بمدينة كازبلانكا. وارتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة فى البطولة إلى 182 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 62 ذهبية و 74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية

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