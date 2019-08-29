عمار حمدى على رأس اهتمامات الاتحاد السكندري...

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جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى أن ناديه مهتم بالتعاقد مع عمار حمدى لاعب النادى الاهلى . تابع طلعت يوسف خلال مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" : "مهتمين بالتعاقد مع عمار حمدى فلقد كان الاتحاد السكندرى السبب فى ذيع صيت اللاعب وتقديمه للساحة الكروية فى أبهى صورة وهو الأمر الذى لاينساه عمار حمدى لزعيم الثغر" Advertisements ويضيف المدير الفنى للإتحاد السكندرى : "عمار حمدى موافق على العودة للإتحاد لإستكمال رحلة التألق وإذا وافق الأهلى على إعارة أو بيع اللاعب سنكون النادى الفائز بالصفقة " وعاد عمار حمدي من فترة إعارة قضاها بين صفوف الاتحاد السكندري لمدة ستة أشهر قدّم خلالها مستوى مميزًا للغاية، ونجح في التواجد مع المنتخب الوطني الأول خلال شهر مارس الماضي قبل مباراتي النيجر ونيجيريا.

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