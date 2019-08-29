شكرا لقرائتكم إقامة دورى القسم الثانى من 3 مجموعات من 36 فريقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الرأى على إقامة مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، من ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 12 فريقا فقط، بعدما تم إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثانى والثالث لعدم توافقها مع النظام الذى انتهت عليه المسابقة فى موسم 18-2019، وفقا لقرار اللجنة الخماسية عقب اجتماع أمس.

وكان اتحاد الكرة أعلن زيادة عدد الأندية المشاركة فى دورى الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقا بدلا من 36، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12، كما كان محددا سابقا، إلا أن اللجنة الخماسة ألغت هذا القرار ليستمر القسم بـ36 فريقا.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن أمس تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام خلفا لسمير عثمان.