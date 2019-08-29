شكرا لقرائتكم الخطيب يستعرض مع وفد الأهلى بأوروبا آخر مستجدات مدرب الأحمر الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ناقش محمود الخطيب رئيس الأهلى مع وفد النادي المتواجد حالياً فى أوروبا نتائج المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية لحسم ملف المدرب الجديد للفريق.

واستعرض الخطيب خلال محادثات هاتفية ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلى، المتواجد حاليًا فى أوروبا، والذى يضم خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التى وضعتها اللجنة لانتقاء مدير فنى، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلى على كل المستويات.

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وناقش الخطيب فى إتصالات هاتفية مع مرتجى وتوفيق نتائج المفاوضات التى تمت خلال الساعات الماضية مع أكثر من مدرب أجنبى وسبب فشل التفاوض مع مدربين آخرين بجانب استعراض المفاوضات التى ستتم خلال الساعات المقبلة مع أحد المدربين المُرشحين لتدريب الفريق.

وكان وفد الأهلى قد توجّه إلى أوروبا الاثنين الماضى لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين المرشحين لتقليص عامل الوقت، لاسيّما أن الموسم الكروى بدأ فى معظم الدول الأوروبية، وهناك مدربون يحتاجون بعض الوقت لترتيب أوراقهم قبل استلام المهمة.

ويستمر وفد الأهلى فى مقابلاته بالتشاور مع لجنة التخطيط، التى لا تزال فى حالة انعقاد مستمرٍ لحين الإعلان عن المدير الفنى الجديد، بعد العرض على محمود الخطيب، رئيس النادى، والاعتماد من مجلس الإدارة.