شكرا لقرائتكم جولة جديدة لوفد الأهلى بأوروبا مع المدرب الأجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل وفد الأهلى المتواجد فى أوروبا اليوم الخميس، مفاوضاته مع أحد المدربين المُرشحين لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسافر خالد مرتجى عوض مجلس إدارة الأهلى وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى، إلى أوروبا للتفاوض مع أكثر من مدرب أجنبى لقيادة الفريق خلفاً للأوروجويانى مارتن لاسارتى، الذى تمت إقالته مؤخراً عقب الخسارة من بيراميدز فى دور الـ16 للكأس.

وعقد مرتجى وتوفيق أكثر من جلسة على مدار اليومين مع أكثر من مدرب مُرشح لتدريب الأهلى وحدث خلاف مع بعض المدربين ويتم التفاوض مع آخرين للتعاقد مع أحدهم خلال الساعات المقبلة.

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كانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل قد ناقشت نتائج جولة وفد الأهلى بأوربا لمعرفة تفاصيل المفاوضات مع أكثر من مدرب وتواصل اللجنة مشاوراتها لحسم هذا الملف فى غضون الساعات المقبلة.