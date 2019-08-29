سارة سمير تجنى ذهبية الخطف فى وزن 76 كجم بالألعاب الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل أحرزت الرباعة المصرية الأولمبية سارة سمير ميدالية ذهبية جديدة لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وتوجت الرباعة الأولمبية بذهبية منافسات الخطف في وزن 76 كجم بصالة النهضة بمدينة الرباط. Advertisements ورفعت الرباعة المصرية ثقلا وزنه 105 كجم لتنجح في حصد أول ذهبية وما تزال تنافس على ذهبيتي الكلين والمجموع يذكر أن البعثة المصرية تتصدر الدول برصيد 181 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 61 ذهبية ، و74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية

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