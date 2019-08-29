شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤجل مباراة نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تأجيل نهائى كأس مصر المحدد له يوم 5 سبتمبر المقبل، وفقا لما تم إعلانه من قبل.

كشف مصدر باللجنة الخماسية أن إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل بات صعبا، حيث تقام مباراة قبل النهائى بين الفائز من بيراميدز وحرس الحدود أمام بتروجت يوم 2 سبتمبر المقبل، أى قبل النهائى بـ48 ساعة، وهو ما دفع اللجنة لمناقشة تأجيل المباراة النهائية.

تابع أن هناك مشاورات تتم حاليا بين أعضاء اللجنة والجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لتحديد الموعد الجديد، لاسيما وأن المنتخب الأولمبى سيخوض وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 ويرغب شوقى غريب فى ضم لاعبيه للمعسكر.