شكرا لقرائتكم الجونة يضم فريقا كاملا من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد انتقال باسم علي ظهير أيمن فريق الأهلى للجونة منذ ساعات بشكل رسمى على سبيل الإعارة لمدة موسماً أصبح هناك 11 لاعباً ينتمون للأهلى فى فريق الجونة الذى يُقيم حالياً معسكر خارجى فى سلوفينيا استعداداً للموسم الجديد.

ويتواجد فى الجونة من الأهلى، كل من باسم على، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوى، إسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجى جدو، محمد نجيب واحمد على.

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أكثر من لاعب أهلاوى يتواجد فى صفوف الجونة منذ فترة أمثال جدو وأحمد على وعمر رضوان وعمر السعداوى ومعهم الثلاثى أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار الذى تم تجديد إعارته الصيف الجارى.

فيما رحل خلال الصيف الجارى من الأهلى للجونة، كلاً من إسلام محارب وعمرو بركات على سبيل البيع النهائى كما رحل محمد نجيب بعد انتهاء عقده مع الأهلى أما باسم على فتمت إعارته مؤخراً لمدة موسماً بعد تمديد عقده مع الأهلى لمدة ثلاثة مواسم.

أحمد حمدى كان مُعاراً من الأهلى للجونة رفقة الثلاثى أكرم توفيق وأحمد ريان والجزار لكنه عاد للقلعة الحمراء الصيف الجارى، حيث رفض الأهلى تمديد إعارة اللاعب على خلفية رفض الأخير تمديد عقده مع القلعة الحمراء قبل الرحيل للإعارة.