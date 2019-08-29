شكرا لقرائتكم الزمالك يسلم استغناء حفنى للمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلم مسئولو الزمالك، الاستغناء الخاص بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بالانضمام إلى النادى الفيومى.

وكان أيمن حفنى قد تغيب عن مران الفريق الأبيض الذى أقيم اليوم، على ملعب النادى، بعد الموافقة على رحيله إلى النادى الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن النادى الأبيض بصدد إنهاء الإجراءات الرسمية فى الوقت الجارى ليصبح حفنى لاعبا بشكل نهائى ضمن صفوف النادى الفيومى لمدة 3 مواسم مقبلة.