شكرا لقرائتكم هل تُنهى "توصيلة" برج العرب تعديل عقد طارق حامد فى الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، إرجاء تجديد عقود الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبى الفريق الأبيض لحين الانتهاء من منافسات بطولة كأس مصر، التى يطمح مسئولو القلعة البيضاء فى حصد لقبها لتعويض الجماهير عن ضياع لقب الدورى الذى فاز به الأهلى فيما جاء الزمالك وصيفا للبطولة.

ومع قرار إدارة نادى الزمالك بشأن تعديل عقود الثلاثى، إلا أن العديد من الأمور والتكهنات شهدتها الفترة الأخيرة حول غضب طارق حامد من عدم تعديل عقده قبل أن يكشف "الخليج 365" أن شكوى طارق حامد من الإصابة فى العضلة الأمامية قبل مباراة ديكاداها الصومالى فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا يعد السبب الحقيقى وراء غيابه عن اللقاء، وبالفعل تم تجهيز اللاعب وشارك مؤخراً أمام المقاصة فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وعقب مباراة الزمالك مع المقاصة، توجه الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى الفريق الأبيض ليستقلا السيارة من ملعب برج العرب رفقة أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى الأبيض فى طريق العودة بعد نهاية اللقاء بتأهل الزمالك لنصف نهائى الكأس، وبسؤال مصدر مسئول بالقلعة البيضاء حول المسألة كشف أن الأمر يعد تمهيداً فقط لجلسة رسمية خلال الفترة المقبلة، ولكن ضيق الوقت بين المباريات يؤدى إلى الاكتفاء بحديث تمهيدى حول بعض الأمور، خاصة أن الزمالك لديه مباراة هامة أمام الاتحاد السكندرى، يوم الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف نهائى كأس مصر.