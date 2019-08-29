شكرا لقرائتكم باسم على ينضم للأهلاوية فى الجونة موسما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الجونة فى ضم باسم على ظهير أيمن الأهلى للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد تمديد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم اضافية.

وتلقى باسم على عدة عروض فى الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلى من أندية الإسماعيلى والاتحاد السكندرى والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الاتفاق على كافة البنود التعاقدية.

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ومن المقرر أن يحصل باسم على، على قيمة الصفقة بالكامل وفقا للاتفاق الذى أبرمه مع إدارة الأهلى.