شكرا لقرائتكم باسم على ينضم للأهلاوية فى الجونة موسما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح فريق الجونة فى ضم باسم على ظهير أيمن الأهلى للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد تمديد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم اضافية.
وتلقى باسم على عدة عروض فى الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلى من أندية الإسماعيلى والاتحاد السكندرى والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الاتفاق على كافة البنود التعاقدية.
ومن المقرر أن يحصل باسم على، على قيمة الصفقة بالكامل وفقا للاتفاق الذى أبرمه مع إدارة الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم على ينضم للأهلاوية فى الجونة موسما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.