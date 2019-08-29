شكرا لقرائتكم العربى الكويتى بوابة الزمالك للتجسس على زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو متابعة تسجيل مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى فى البطولة العربية لدراسة الفريق السكندرى، وتحديد نقاط القوة والضعف بالمنافس لاستغلالها فى المباراة المقبلة بين الفريقين فى نصف نهائى كأس مصر.

ويلتقى الزمالك مساء الأحد المقبل مع الاتحاد السكندرى، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بعدما تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق يوم السبت بالإسماعيلية استعدادا للقاء المرتقب أمام زعيم الثغر فى نصف نهائى البطولة.