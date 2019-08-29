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شكرا لقرائتكم الجونة يضم مدافع الأهلى نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادى الجونة، مع عمرو سعداوى، ظهير أيسر النادى الأهلى، بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان سعداوى لعب للجونة فى الموسم الماضى معارا من النادى الأهلى قبل أن ينضم بشكل نهائى إلى الجونة رسميا خلال فترة الميركاتو الصيفى، لينضم إلى كتيبة اللاعبين المنضمين للفريق الفترة الاخيرة.
ويعود فريق نادى الجونة إلى مصر اليوم، الخميس، بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبى والذى استضافته دولة سلوفينيا على مدار أسبوعين.
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