شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تناقش عروض تطبيق الفار وتبدأ استخراج التراخيص اللازمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، العروض المقدمة لتطبيق تقنية الفيديو "الفار" فى الدور الثانى من الموسم الجديد للدورى المصري 2019 / 2020. وبدأت اللجنة فى اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت لاسيما وأن هناك 4 حكام فقط لديهم رخصة حكم الفيديو هم جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمود البنا. كانت لجنة الحكام قررت تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام بدلا من سمير عثمان.

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