لرفع مستوى أدائه البدني.. «صلاح» يشتبك بالأيدي مع زملائه بالفريق

الموجز - ممدوح محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ظهر خلالها يشتبك ويتصارع مع بعض زملائه للرفع من مستوى أدائه البدني داخل الملعب.

وظهر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفاقه في الفريق.

وسجل صلاح هدفين في المباراة الأخيرة التي جمعت ليفربول أمام أرسنال، ومن قبلها سجل هدف في لقاء الريدز أمام نوريتش سيتي، في افتتاحية "البريميرليغ".

ونجح فريق ليفربول في هزيمة أرسنال، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بتقدم الريدز 3 مقابل هدف لصالح فريق أرسنال، الذي أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 85.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو اليوم الخميس في مستهل موسم 2019-2020 في القارة العجوز.

وكشف التصنيف عن تواجد ليفربول حامل اللقب والذي يلعب له المصري محمد صلاح في الوعاء الأول ضمن رؤوس المجموعات الثمان، ليتجنب مواجهة أبطال الدوريات الكبرى والدوري الأوروبي.

لكن بالرغم من ذلك ربما يكون ليفربول على موعد مع مجموعة نارية لوجود أندية بحجم (ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ونابولي) في الوعاء الثاني و(فالنسيا، وانتر ميلان) في الوعاء الثالث.

