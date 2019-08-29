لرفع مستوى أدائه البدني.. «صلاح» يشتبك بالأيدي مع زملائه بالفريق

الموجز - ممدوح محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ظهر خلالها يشتبك ويتصارع مع بعض زملائه للرفع من مستوى أدائه البدني داخل الملعب.

وظهر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في المران الرئيسي للفريق وهو يقوم بعدة تدريبات بدنية قوية مع رفاقه في الفريق.

وسجل صلاح هدفين في المباراة الأخيرة التي جمعت ليفربول أمام أرسنال، ومن قبلها سجل هدف في لقاء الريدز أمام نوريتش سيتي، في افتتاحية "البريميرليغ".

ونجح فريق ليفربول في هزيمة أرسنال، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بتقدم الريدز 3 مقابل هدف لصالح فريق أرسنال، الذي أحرز هدفه الوحيد في الدقيقة 85.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في إمارة موناكو اليوم الخميس في مستهل موسم 2019-2020 في القارة العجوز.

وكشف التصنيف عن تواجد ليفربول حامل اللقب والذي يلعب له المصري محمد صلاح في الوعاء الأول ضمن رؤوس المجموعات الثمان، ليتجنب مواجهة أبطال الدوريات الكبرى والدوري الأوروبي.

لكن بالرغم من ذلك ربما يكون ليفربول على موعد مع مجموعة نارية لوجود أندية بحجم (ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ونابولي) في الوعاء الثاني و(فالنسيا، وانتر ميلان) في الوعاء الثالث.

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ولن يكون ليفربول هو الفريق الوحيد المعرض للوقوع في هذا المستوى من المواجهات، حيث من المحتمل أن تكون تلك المنافسات من نصيب أن فريق في التنصيف الأول باستثناء أندية البلد الواحد.

نظام تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا:

- يضم الوعاء الأول بطلي النسخة الماضية من دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، إضافة إلى أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفًا في أوروبا.

- ويتواجد في الأوعية، 2، 3 و4 الأندية المتبقية وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية التابعة له.

وتم تقسيم الأوعية كما يلي:



الوعاء الأول: ليفربول (انجلترا)، تشيلسي (انجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، مانشستر سيتي (انجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، زينيت سان بطرسبرج (روسيا).

الوعاء الثاني: ريال مدريد (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، شاختار دونيستك (أوكرانيا)، توتنهام (انجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بنفيكا (البرتغال).

الوعاء الثالث: ليون (فرنسا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، أولمبياكوس (اليونان)، كلوب بروج (بلجيكا)، فالنسيا (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، دينامو زاغرب (كرواتيا).

الوعاء الرابع: لوكوموتيف موسكو (روسيا)، جنك (بلجيكا)، جالاتاسراي (تركيا)، ليبزج (ألمانيا)، ريد ستار بلجراد (صربيا)، أتالانتا (إيطاليا)، ليل (فرنسا).