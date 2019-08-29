شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يقيد 20 لاعبا فى القائمة الأولى.. بينهم 5 إعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى سيراميكا كليوباترا، قيد 20 لاعباً فى القائمة الأولى للفريق استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد فى دورى الدرجة الثانية.

وأكد البطاوى، فى تصريحات لموقع النادى الرسمى عبر الإنترنت، أن قائمة العشرين لاعبا تتضمن لاعبين تم السماح لهم بالرحيل على سبيل الإعارة، وهم حسن ياسين وعبد الرحمن فؤاد "بودي" إلى الرجاء، ومصطفى بهاء إلى أبو قير للأسمدة، وأحمد عيد إلى منتخب السويس، والنيجيرى ماناسى إلى الحمام.

وأشار إلى أن أسماء الـ 15 لاعبا الآخرين هم شادى حسين، وحسن إبراهيم، وحسنى زكي، ومحمد حسن ميدو، وبسام أبو الحديد، وأحمد حاتم، وضياء قنديل، وطارق سامي، ومحمد شريف، ومحمود شكري، ومحمد جمال، ووليد عبد المنعم، ومحمود صبري، وإبراهيم الجرايحي، وأحمد حسني.