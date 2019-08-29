شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى لـ تايم سبورت: نرغب فى ضم عمار حمدى واللاعب موافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، أن ناديه مهتم بالتعاقد مع عمار حمدى لاعب النادى الأهلى.

وقال طلعت يوسف، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت"، "مهتمون بالتعاقد مع عمار حمدى فلقد كان الاتحاد السكندرى السبب فى صيت اللاعب وتقديمه للساحة الكروية فى أبهى صورة وهو الأمر الذى لا ينساه عمار حمدى لزعيم الثغر".

وأضاف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، "عمار حمدى موافق على العودة للاتحاد لاستكمال رحلة التألق، وإذا وافق الأهلى على إعارة أو بيع اللاعب سنكون النادى الفائز بالصفقة".

وعاد عمار حمدى من فترة إعارة قضاها بين صفوف الاتحاد السكندرى لمدة ستة أشهر قدّم خلالها مستوى مميزًا للغاية، ونجح فى التواجد مع المنتخب الوطنى الأول خلال شهر مارس الماضي قبل مباراتي النيجر ونيجيريا.