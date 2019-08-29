شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء دورة الترضية.. 12 فريقا فى كل مجموعة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد إقامة مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد من ثلاث مجموعات، تضم كل منها 12 فريقا فقط، بعدما تم إلغاء دورة الترضية لأندية القسمين الثانى والثالث لعدم توافقها مع النظام الذى انتهت عليه المسابقة فى موسم 18-2019، وفقا لقرار اللجنة الخماسية عقب اجتماع أمس. Advertisements وكان اتحاد الكرة أعلن زيادة عدد الأندية المشاركة فى دورى الممتاز "ب" الجديد لـ48 فريقا بدلا من 36، بحيث تضم كل مجموعة من المجموعات الثلاث 16 فريقا بدلا من 12، كما كان محددا سابقا، إلا أن اللجنة الخماسة ألغت هذا القرار ليستمر القسم بـ36 فريقا. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن أمس تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام خلفا لسمير عثمان.

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