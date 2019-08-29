تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب منافساتها بالبطولة، والمستمرة حتى 31 أغسطس الجارى. وتقام اليوم منافسات كل من: القوس والسهم القوس والسهم يخوض المنتخب تصفيات الفردى رجال وسيدات ألعاب القوى ألعاب القوى يلعب من منتخب القوى كل من هدى هجرس وبسنت حميدة ومصطفى وإسراء عويس وأميرة سيد الريشة الطائرة الريشة الطائرة يخوض منتخب الريشة منافسات الفردى والزوجى رجال وسيدات وكذلك المختلط الملاكمة الملاكمة يلتقى عبد الرحمن عرابى مع منافسه من كوت ديفوار ويسرى حافظ مع لاعب كوت ديفوار أيضا منافسات النهائى. الكانوى الكانوى تلعب سما أحمد، وصفا ومروة عفيفى، وعلى أحمد، مؤمن وأحمد البدويهى، وعمرو أبو زيد، وفرح محمد، وحبيبة أحمد منافسات النهائى. السلاح السلاح يلعب فريق فريق السيدات والرجال منافسات النهائى الجمباز الجمباز يلعب منتخب الجمباز منافسات فردى الأجهزة بنهائيات الرجال والسيدات Advertisements كرة اليد كرة اليد تلعب مصر أمام أنجولا فى نهائى منافسات الرجال الرماية الرماية يلعب إبراهيم شرف وسركيس مارتايان وأميرة أبو شقة منافسات اليوم الأول إسكيت تنس الطاولة تنس الطاولة يلعب المنتخب منافسات الفردى رجال وسيدات على مستوى النهائى النس النس يخوض لاعبو منتخب التنس منافسات الفردى والزوجى رجال وسيدات الطائرة الطائرة يلعب منتخب مصر أمام المغرب فى تصفيات البطولة رفع الأثقال رفع الأثقال تخوض اليوم سارة سمير وسلمى فرج، ومحمد عبد العليم منافسات نهائى الدورة، كل فى وزنه. المصارعة المصارعة تقام اليوم منافسات السيدات، وتلعب هالة أحمد، وإيمان إبراهيم، وسمر حمزة، وسمر غازى، وأمينة إبراهيم، ومنى أحمد.

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