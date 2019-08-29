الزمالك يستعين بالعربى الكويتى لدراسة الاتحاد قبل موقعة الكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، متابعة تسجيل مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتي فى البطولة العربية لدراسة الفريق السكندرى وتحديد نقاط القوة والضعف بالمنافس، لاستغلالها فى المباراة المقبلة بين الفريقين فى نصف نهائي كأس مصر.
ويلتقى الزمالك مساء الأحد المقبل مع الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية فى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور، بالفوز علي مصر المقاصة بهدف دون رد.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق السبت بالإسماعيلية استعدادا للقاء المرتقب أمام زعيم الثغر في نصف نهائى البطولة.
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