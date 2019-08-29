شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بالعربى الكويتى لدراسة الاتحاد قبل موقعة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، متابعة تسجيل مباراة الاتحاد السكندرى والعربى الكويتي فى البطولة العربية لدراسة الفريق السكندرى وتحديد نقاط القوة والضعف بالمنافس، لاستغلالها فى المباراة المقبلة بين الفريقين فى نصف نهائي كأس مصر.

Advertisements

ويلتقى الزمالك مساء الأحد المقبل مع الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية فى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعدما تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور، بالفوز علي مصر المقاصة بهدف دون رد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق السبت بالإسماعيلية استعدادا للقاء المرتقب أمام زعيم الثغر في نصف نهائى البطولة.