شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ إجراءات الحصول على تراخيص الـ"IFAB" لتطبيق تقنية الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية الفيديو "الفار" فى الدور الثانى من الدورى الجديد. وكما بدأت اللجنة إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم "IFAB"، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها فى أقرب وقت، لاسيما أن هناك 4 حكام فقط لديهم رخصة حكم الفيديو هم جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر ومحمود البنا. Advertisements وكانت لجنة الحكام قررت تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام بدلا من سمير عثمان.

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