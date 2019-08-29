ميار شريف تحقق ذهبية التنس فى دورة الألعاب الأفريقية وتتأهل للأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت ميار شريف الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب. ونجحت ميار شريف فى الفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات اليوم على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت في الفوز 2-0. وبهذه النتيجة تتأهل ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020. وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة من حيث عدد الميداليات، حيث استطاعت تحقيق 179 ميدالية متنوعة مقسمة الى 79 ذهبية، و74 فضية بالإضافة إلى 46 برونزية . Advertisements وبعد ذهبية ميار أصبح رصيد البعثة المصرية 180 ميدالية منهم 80 ذهبية. وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

ميار شريف لاعبة التنس



ميار شريف

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