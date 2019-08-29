شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة لـ"تايم سبورت": أيمن حفنى أحدث صفقة.. ولنا ركلتا جزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة أن ناديه اقترب من التعاقد الرسمى مع أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك بنسبة 99% بطريقة البيع النهائى.

وقال بكرى سليم، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت"، "هناك مفاوضات على أعلى مستوى بين الزمالك والمقاصة ممثلة فى اللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصة والمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لإنهاء صفقة أيمن حفنى الذى اقترب من الانضمام لنا بنسبة 99% بيع نهائى مضيفاً: "الزمالك والمقاصة واحد وهناك تعاون مستمر بين الطرفين فى كل شىء".

وعن وداع المقاصة لبطولة كأس مصر أمام الزمالك قال بكرى سليم : "كانت لنا ركلتين جزاء وواحدة لحساب الزمالك لو كانت تم احتسابها لكانت النتيجة اختلفت تماماً، ونراهن من الان أن المقاصة سيكون الحصان الاسود فى الدورى".

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ويضيف بكرى سليم "محمد إبراهيم مكسب كبير للمقاصة ومنحنا الجهاز الفنى صلاحيات كبيرة لتحقيق حلمنا فى الفوز بالبطولة الأفريقية واللعب فى كأس العالم للأندية، مضيفاً المقاصة لا يقيل المدربين ولنا فى طلعت يوسف وإيهاب جلال أكبر دليل".

وعن عودة شيكابالا للزمالك قال المدير التنفيذى للمقاصة: "بالتركيز سيصبح شيكابالا أفضل لاعب فى مصر الموسم الجديد".

وفاز الزمالك على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.