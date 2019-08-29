شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إيطاليا.. تعرف على قائمة شرف ناشئى الطائرة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال منتخب ناشئى الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى، احترام وثقة العالم فى ظل وصوله إلى المربع الذهبى ببطولة العالم المقامة فى تونس . ويستعد منتخب مصر لخوض لقاء الدور نصف النهائى ببطولة العالم أمام إيطاليا مساء اليوم . وتضم القائمة 12 لاعبا هم محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسينى وأنس محمد وكريم ابراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان. ويرصد الخليج 365 قائمة شرف لاعبى منتخب الناشئين فى الصور التالية، وأبرز المعلومات عنهم :

إبراهيم رسلان

احمد عبد العظيم

انس محمد

اياد محمد

عبد الرحمن الحسيني

عمر ديغيام Advertisements

كريم إبراهيم

محمد العرابى

محمد علوان

مروان النجار

يوسف جعفر

يوسف نصير

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