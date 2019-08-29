شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع باسم علي، ظهير أيمن الأهلي، عقود انتقاله للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد مدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم إضافية.

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وكان باسم علي قد تلقى عدة عروض فى الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندرى والجونة، لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الاتفاق على كافة البنود التعاقدية.

ومن المقرر أن يحصل باسم على على قيمة الصفقة بالكامل، وفقا للاتفاق الذى أبرمه مع إدارة الأهلي.