شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع باسم علي، ظهير أيمن الأهلي، عقود انتقاله للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد مدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم إضافية.
وكان باسم علي قد تلقى عدة عروض فى الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندرى والجونة، لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الاتفاق على كافة البنود التعاقدية.
ومن المقرر أن يحصل باسم على على قيمة الصفقة بالكامل، وفقا للاتفاق الذى أبرمه مع إدارة الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.