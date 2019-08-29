الارشيف / اخبار الرياضه

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع باسم علي، ظهير أيمن الأهلي، عقود انتقاله للجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد مدد عقده مع الأهلى لمدة 3 مواسم إضافية.

 

Advertisements

وكان باسم علي قد تلقى عدة عروض فى الفترة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندرى والجونة، لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الاتفاق على كافة البنود التعاقدية.

 

ومن المقرر أن يحصل باسم على على قيمة الصفقة بالكامل، وفقا للاتفاق الذى أبرمه مع إدارة الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا