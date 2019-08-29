شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف لـتايم سبورت: الزمالك لازم يعملنا حساب.. ونرحب بالحكام الأجانب بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب طلعت يوسف، المدير الفنى للإتحاد السكندرى، فريق الزمالك باحترام زعيم الثغر قبل المواجهة المقرر لها الأحد المقبل بكأس مصر.

وقال طلعت يوسف، فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت"، "نحترم فريق الزمالك ونعلم جيداً أنه فريق قوى يجب أن نعمل له حسابا، ولكن أيضاً نحن فريق كبير يجب أن يعمل لنا الزمالك ألف حساب".

وعن وجود حكام أجانب فى مواجهة الزمالك والاتحاد، علق طلعت يوسف، "لا يشغلنى من سيدير المباراة، سواء طاقم تحكيم مصرى أو أجنبى، نحترم ونقدر الجميع ولكن أطالب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بإعلان موقف واضح فى هذا الشأن، سواء بالسماح باستقدام حكام أجانب أو لا، حتى لا نفاجأ وسط الموسم بقرارات مخالفة من شأنها أن تهدم جدار المصداقية تجاه اللجنة ."

وعن غياب أحمد رفعت وسيسيه عن مباراة الزمالك القادمة قال طلعت يوسف، "نحترم تعاقدنا مع الفارس الأبيض وأعلم أن الفريق سيتأثر بغيابهم، ولكن نثق فى البدلاء وقدرتهم على التجانس سريعاً مع زملائهم. "

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وانضم للاتحاد خلال فترة الانتقالات الجارية 4 لاعبين من الزمالك وهم الحارس عماد السيد وإسلام جمال "بيع نهائى" وأحمد رفعت ورزاق سيسيه على سبيل الإعارة مع وجود بند يمنع ظهورهم فى مواجهات الفارس الأبيض مع زعيم الثغر .

وتأهل الزمالك لنصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد فى ربع النهائى، ويواجه الزمالك، نظيره الاتحاد السكندرى يوم الأحد المقبل، فى الدور قبل النهائى على ملعب استاد الإسماعيلية .

وكان الاتحاد تأهل للدور قبل النهائى بالفوز على الإسماعيلى فى دور الـ8 بنتيجة 3 - 1 .

وقرر مسئولو نادى الزمالك مطالبة لجنة الحكام باسناد مهمة الإدارة التحكيمية لمباراتهم المقبلة أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائى كأس مصر، لطاقم تحكيم أجنبى.