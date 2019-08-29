طلعت يوسف: لا يهمني من يدير لقاء الزمالك تحكيميًا.. ونسعى لضم عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أنه لا يهتم من يُدير لقاء فريقه أمام الزمالك تحكيميًا في المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء الأحد المقبل.

الزمالك كان قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين حكم أجنبي لإدارة مباراة الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات دور الأربعة من مسابقة كأس مصر.

المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أكمل تصريحاته والتي جاءت عبر شاشة "تايم سبورت" :"لا أفكر في الطاقم التحكيمي للمباراة إذا كان أجنبيًا أم مصريًا".

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ووجه طلعت يوسف رسالة للاتحاد المصري لكرة القدم :"على الاتحاد المصري واللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد أن تضع سياسة واضحة قبل بداية الموسم إما الاعتماد على طاقم محلي أو طاقم أجنبي حتى لا يحدث مشاكل في وسط الموسم".

المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري انتقل للحديث عن عمار حمدي لاعب فريق الأهلي، قائلاً :"نسعى إلى ضمه خاصة أن اللاعب يريد الانضمام إلينا بعد ظهوره بمستوى جيد معنا".

وأنهى :"اللاعب مستقبل جيد، وهو يدرك أن سيظهر معنا بالشكل المناسب بعد تجربته الأولى في الموسم الماضي".

كان عمار حمدي انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في يناير الماضي قادمًا من على سبيل الإعارة ليشارك مع "زعيم الثغر" في 15 مباراة سجل من خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة.